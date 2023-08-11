Зеленський розпорядився звільнити всіх обласних військкомів

11 серпня 2023, 14:42

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з метою обговорення результатів перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Цю інформацію оприлюднила пресслужба Офісу президента у п'ятницю, 11 серпня.

Згідно з повідомленням, під час обговорення були розглянуті виявлені випадки корупційних дій, зокрема в контексті проведення загальної мобілізації. Такі випадки можуть впливати на національну безпеку України та спричиняти недовіру до державних інституцій. Президент висловив своє рішуче ставлення до цього питання та взяв на себе важливе рішення.

Сам Володимир Зеленський також докладно поділився результатами засідання у своєму каналі в Telegram та Facebook:

"Сьогодні провів засідання РНБО. Важливий момент – результати перевірки діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Доповідачі: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом наразі порушено 112 кримінальних проваджень щодо посадовців територіальних центрів, 33 особи отримали підозри", – поділився він.

Глава держави наголосив, що було прийнято рішення про звільнення всіх керівників обласних територіальних центрів. Ця міра сприятиме впровадженню змін та покращенню роботи системи. Президент висловив впевненість, що управління цією сферою мають бути покладені на тих, хто розуміє, що таке війна та які наслідки може мати корупція під час воєнного стану.

Зеленський додав, що особливо важливо, щоб нові керівники ТЦК мали відповідні знання та досвід, а також проходили перевірку з боку СБУ перед своїм призначенням. Президент також підкреслив, що питання щодо ВЛК буде обговорюватися на майбутньому засіданні РНБО через два тижні.