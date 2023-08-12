До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін

12 серпня 2023, 20:23

У суботу, 12 серпня, столицю України відвідав начальник Штабу оборони Великої Британії - адмірал сер Тоні Радакін. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний через соціальну мережу Telegram.

«Візит до Києва начальника Штабу оборони Великобританії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч із нашими британськими партнерами», - написав він. – «Провели роботу на одному з пунктів управління, докладно ознайомив адмірала Радакіна зі ситуацією на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська. Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором заради Перемоги», – написав Залужний.

Варто відзначити, що Велика Британія підтримує Україну вже з початку російської агресії. Ця країна стала першою, хто надав нашим військовим сучасні західні танки та далекобійні ракети. Крім того, британські фахівці активно навчатимуть українських пілотів керуванню західними винищувачами, що є важливим етапом у підготовці наших силовиків до захисту нашої країни.