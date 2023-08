Зеленський на передовій Сходу з робочим візитом

14 серпня 2023, 18:23

Увечері, 14-го серпня, в офіційних соцмережах Володимира Зеленського з’явилась інформація про те, що Президент відвідав передові позиції на Донеччині.

«Сьогодні працюємо на Донеччині.

Відвідав 22-гу окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання у складі тактичної групи «Адам» оперативно-тактичного угруповання «Соледар».

Обговорили з командиром бригади проблеми, із якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їх розв’язання.

Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них». - йдеться в офіційному повідомленні Володимира Зеленського

——

