Можуть вилучити права на канал 1+1 – екс-нардеп та ЗМІ

07 вересня 2023, 17:30

Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) може взяти під своє управління корпоративні права на телеканал 1+1. Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Facebook-записі в четвер, 7 вересня.

"Готується рішення про вилучення корпоративних прав на телеканал 1+1 і їх передачу в АРМА", – написав Мосійчук, опираючись на інсайдерську інформацію.

На веб-сайті телеканалу 1+1 вказано, що бізнесмен Ігор Коломойський є кінцевим бенефіціарним власником майже 25% акцій.

Серед осіб, які володіють істотною участю, зазначені: Ігор Суркіс (16,4%), Юрій Кіперман (22,1%), а також ряд офшорних компаній.

Слід нагадати, що 2 вересня СБУ повідомила про підозру Ігорю Коломойському у відмиванні великої суми коштів шляхом їх виводу за кордон. Його підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту для Коломойського з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень.

Сьогодні також стало відомо, що Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 мільярдами гривень.