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Суспільна думка
Політика
14 вересня 2023, 20:33

Нові масштабні санкції проти росії оголосили США

Уряд Сполучених Штатів Америки розширив перелік санкцій проти росії, включивши до нього майже 70 фізичних та майже 100 юридичних осіб. Цю інформацію оприлюднило Міністерство фінансів США у четвер, 14 вересня.

Нові обмеження спрямовані на осіб, які отримують вигоду від війни росії проти України та підтримують кроки кремля. Санкції охоплюють російські промислові підприємства, фінансові установи, постачальників високотехнологічних товарів та товарів подвійного призначення.

Серед компаній, які потрапили під санкції, можна відзначити Російську мідну компанію, Автоваз, Москвич, Об'єднану металургійну компанію, Соллерс, банк Ак Барс, Росавтодор, Трансмашхолдінг, ТОВ Арктік енерджис, Арктік Логістик, Перлина Арктики, Grib Diamonds, АГД Даймондс, група ГАЗ, Автодор, Globaltrans, Трансмашхолдинг, Воркутавугілля та кілька інших російських гірничодобувних підприємств, Ростелеком-Солар та інші.

Також під санкціями опинилися компанії із Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини, ЦАР і два плавучі танкера-сховища під прапором Панами.

Особисті обмеження торкнулись переважно російських громадян, зокрема, принаймні трьох мільярдерів: Іскандар Махмудов, Андрій Бокарєв і Ігор Алтушкін. Також під санкції потрапили два громадяни Естонії, один громадянин Туреччини та одна особа з подвійним громадянством росії і Грузії.

📅Раніше ЗМІ повідомили, що росії, за їхніми словами, "вдалося подолати санкційний тиск" і тепер вона може виробляти більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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