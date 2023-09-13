Відео того, що залишилось від російського ВДК «Мінськ» в Севастополі

14 вересня 2023, 21:44

У соціальних мережах з'явився відеозапис наслідків того, як українська ракета вразила російське судно ВКД «Мінськ» у південній бухті Севастополя. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що цей відеофрагмент був зафіксований відразу після ліквідації пожежі на судні.

📌"Надбудова зі складною електронікою зазнала серйозних пошкоджень та вигоріла. Її неможливо відновити. Це факт. Щодо відео і його походження, то не варто приділяти занадто багато уваги твердженням про його джерело. Все одно російська пропаганда може стверджувати, що це було знято на кіностудії Довженка", - коментує цей відеоролик Бутусов.

📅Для нагадування, вночі на 13 вересня у Севастополі відбулися вибухи. Пізніше міністерство оборони російської федерації повідомило, що була здійснена атака 10 крилатими ракетами на судноремонтний завод імені С. Орджонікідзе, яка призвела до пошкодження двох кораблів.

✅Головне управління розвідки Міністерства оборони України також підтвердило, що в Севастополі були уражені великий десантний корабель і підводний човен російської федерації.