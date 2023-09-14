Уряд Великобританії оголосив пвк «вагнер» терористичною організацією

15 вересня 2023, 16:38

Уряд Великобританії оголосив російське військове формування пвк «вагнер» терористичною організацією. Цю новину повідомило Міністерство внутрішніх справ королівства в офіційній заяві 15 вересня.

Відзначено, що такий крок був підтверджений рішенням британського парламенту, яке було прийняте ще 6 вересня.

"Цей наказ набуває чинності негайно і робить приналежність до групи "вагнера" або активну підтримку групи у Великій Британії кримінальним правопорушенням із потенційним ув’язненням на 14 років, яке може бути винесено разом зі штрафом або замість нього", – йдеться у повідомленні.

⚠Пвк «вагнер» тепер включено до списку разом із 78 іншими організаціями, які також заборонені на території Великої Британії.

📅Раніше ЗМІ повідомляли, що "вагнерівці" зупинили процес вербування на росії через фінансові труднощі.