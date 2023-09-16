Автівкам з російськими номерами заборонять в’їзд до Польщі

16 вересня 2023, 16:57

Польща прийняла рішення встановити заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, відповідаючи на аналогічні кроки Балтійських країн та Фінляндії. Ця нова заборона набуде чинності вже найближчої неділі, 17 вересня. Про це інформує міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський в Twitter, 16 вересня.

📌Камінський зазначив: "Після публікації директиви Європейської Комісії, що стосується заборони в'їзду автомобілів, зареєстрованих у Росії, до ЄС, я хочу оголосити, що ця заборона буде діяти на кордоні Польщі починаючи з завтра і буде активною відсьогодні о північній ночі".

❗За цим рішенням, жоден легковий автомобіль, що має російську реєстрацію, не зможе в'їхати на територію Польщі.

❗Важливо відзначити, що Фінляндія також вивчає можливість встановлення подібної заборони для автомобілів із російськими номерами.