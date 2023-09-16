Готуватись треба до тривалої війни в Україні – вважає Столтенберг

17 вересня 2023, 14:23

Генеральний секретар НАТО, Єнс Столтенберг, висловив свою думку про те, що повномасштабна війна росії проти України триватиме довго. В інтерв’ю німецькій медіагрупі Funke з посиланням на Spiegel він зазначив:

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися, і саме тому Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні."

Столтенберг висловив надію на досягнення швидкого миру, але водночас зауважив:

"Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент путін і росія складуть зброю, у нас буде мир."

Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україна повинна отримати гарантії безпеки, щоб уникнути повторення російської агресії. Він сказав:

"Мирна угода не повинна слугувати для росії перепочинком, щоб вона потім знову напала. Ми не можемо більше дозволити росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО."

📌Важливо зауважити, що голова військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Гокенхалл, прогнозує, що цього року ні росія, ні Україна, швидше за все, не досягнуть значних військових успіхів.

📌Столтенберг також закликав Німеччину значно збільшити витрати на оборону.