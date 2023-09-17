В Грузії звинуватили українського посадовця у підготовці «заколоту»

18 вересня 2023, 21:33

Служба державної безпеки Грузії висунула обвинувачення українському посадовцю та колишнім соратникам Михаїла Саакашвілі у підготовці "революційного сценарію" для зміни влади у жовтні-грудні. Про це повідомив представник СДБ Бача Мгеладзе на пресконференції, передає "Ехо Кавказа".

За його словами, "організатори розглядають можливість здійснення в країні сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року". Початок акцій, за його словами, пов'язаний з опублікуванням доповіді Єврокомісії про виконання рекомендацій Грузії для набуття статусу кандидата на вступ до ЄС та рішення країн Євросоюзу з цього питання.

Представник СДБ додав: «Очікування змовників, які готуються до повалення державної влади, розраховані на те, що опублікований висновок буде негативним, і при наявних у їхньому розпорядженні інформаційних ресурсах, при штучно прикріпленій до уряду тезі про "проросійськість", це створить сприятливе підґрунтя для суспільного хвилювання та подальших заворушень».

Служба державної безпеки Грузії стверджує, що авторами "революційного сценарію" є колишній заступник міністра внутрішніх справ в уряді Міхеїла Саакашвілі, а нині заступник голови військової розвідки України Георгій Лорткіпанідзе, колишній охоронець Саакашвілі Михайло Батурін, а також діючий в Україні командир грузинського легіону.