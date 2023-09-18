Олексій Кузнєцов: «Спільними зусиллями забезпечимо юним українцям якісну освіту!»

19 вересня 2023, 17:36

Уже вдруге заклади освіти Луганщини розпочинають навчальний процес в евакуації. Попри це юні мешканці Луганщини показали високі результати під час складання національного мультипредметного тесту.

«Вважаю, освітянська сфера України добре впоралася з викликами, які постали перед нею з початком повномасштабного вторгнення військ рф. На місцях освітяни зробили все можливе, щоби продовжити ефективно навчати школярів та студентів. Луганська область – один із таких прикладів. Наші випускники шкіл у 2023 році стали одними з найкращих в Україні! За середнім балом у складанні НМТ-2023 Луганщина серед усіх регіонів посіла друге місце!

Подальший пріоритет влади та працівників сфери освіти – забезпечення безпечного та ефективного навчального процесу 2023/2024 навчального року в умовах воєнного стану. Впевнений, спільними зусиллями ми забезпечимо юним українцям якісну освіту!» – наголосив народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов.

Депутатка Чмирівської сільської ради від політичної партії «Слуга Народу» Надія Жмуренко до повномасштабного вторгнення військ рф опікувалася питаннями освіти у своїй рідній громаді, а тепер уже вдруге сприяє організації освітнього процесу для юних земляків в евакуації.

«Звісно, налагоджувати освітній процес поза рідною громадою без матеріально-технічної бази, з працівниками та студентами, які перебувають у різних містах та країнах, важко. Але минулого року освітяни Луганщини вже це зробили й цього року ще більш впевнено та успішно організували вступну кампанію та старт навчального року. Також бачимо ефективну роботу влади в цьому напрямі.

Останній із прикладів – розроблення застосунку «Мрія», який уже взимку має бути доступний українцям. Презентував цю розробку Президент Володимир Зеленський – це є наочною ілюстрацією того, що питання організації освіти в Україні контролюється на найвищому державному рівні, що дуже тішить та вселяє оптимізм», – розповіла Надія Жмуренко.