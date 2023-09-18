Комітет свободи слова, який очолював Шуфрич, ліквідовувати не збираються

19 вересня 2023, 21:04

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови щодо відкликання Нестора Шуфрича з посади голови комітету свободи слова. Цей проєкт №10070 був офіційно опублікований на сайті парламенту 19 вересня.

У відомостях також фігурувала можливість розгляду питання про ліквідацію цього комітету взагалі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Він пояснив, що після відставки Шуфрича у комітеті залишаться лише два народних депутати. Євген Брагар, заступник голови комітету, стане виконуючим обов'язки голови.

«Все ж таки вирішили просто поки що прибрати Шуфрича з голови комітету з питань свободи слова… без ліквідації комітету. Замість нього наразі в.о. голови комітету свободи слова буде Євген Брагар (заступник голови комітету зараз). Для розуміння, це настільки «потужний» комітет, що там, окрім пана Брагара, залишається лише ще один депутат — Швець. Все. Комітет на дві людини», - написав Железняк.

📅Нагадаємо, 15 вересня Нестора Шуфрича було заарештовано за підозрою у державній зраді. За слідчими даними, нардеп співпрацював із колишнім українським чиновником, якого вважали зрадником, та розповсюджував наративи, спрямовані на користь держави-агресора.