У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч з президентами ПАР та Кенії

19 вересня 2023, 21:13

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у місті Нью-Йорк президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з керівниками Південно-Африканської Республіки, Сирілом Рамафосою, і Кенії, Вільямом Руто. Про це інформує пресслужба глави держави у вівторок, 19 вересня.

Під час зустрічей президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників. Крім того, сторони висловили свої погляди на підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.

Окрема увага була приділена необхідності відновлення функціонування зернового коридору в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створенню зернових хабів у Африці.

"Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави відзначив важливість швидшого повернення українських дітей на батьківщину, які незаконно депортовані до росії, і обміну утримуваними людьми.

📅Нагадаємо, 18 вересня Зеленський прибув з візитом до США, де візьме участь у зустрічах високого рівня в рамках Генеральної Асамблеї ООН.