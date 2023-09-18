Кадиров помер у московській лікарні –соцмережі

19 вересня 2023, 21:28

За повідомленням багатьох ТГ-каналів із посиланням на інформацію від російсько-ізраїльського бізнесмена Леоніда Невзліна, з'явилися непідтверджені новини про смерть глави Чечні, рамзана кадирова, у Центральній клінічній лікарні москви.

❗Наразі офіційних підтверджень цієї інформації немає.

📅Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що рамзан кадиров перебуває в дуже тяжкому стані.

📌Соціальні мережі також активно обговорювали цю ситуацію, особливо з огляду на те, що вперше за два тижні було опубліковано особисте відео глави Чечні, яке багатьом здалось лише відволікаючим та таким, що «було заготовлено заздалегідь».

📌Також повідомлялося, що літак Кадирова було помічено над москвою, а біля лікарні багато автівок з «чеченськими номерами».

📌Прессекретар поки що президента російської федерації, дмитро пєсков, висловив сумнів щодо можливості Адміністрації президента рф надавати довідки щодо стану здоров'я глави Чечні.