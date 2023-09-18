Вірменія не має наміру розпочинати воєнні дії в Нагірному Карабасі – Пашинян

19 вересня 2023, 16:46

Прем'єр-міністр Вірменії, Нікол Пашинян, заявив, що Вірменія не має наміру розпочинати воєнні дії в Нагірному Карабасі через нинішню ситуацію. Він відзначив: "Вірменія не бере участі у військових діях, і хочу ще раз зазначити, що Республіка Вірменія не має армії в Нагірному Карабаху. Наразі ми не будемо робити жодних необдуманих дій".

📢У центрі Єревану відбувається масовий мітинг, де люди вимагають від Азербайджану припинити вогонь і від Пашиняна захистити вірмен у Нагірному Карабасі. Протестувальники вигукували "Нікол зрадник" та "Арцах".

📅Варто нагадати, що 19 вересня Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі для відновлення конституційного порядку.

Міністерство закордонних справ Азербайджану вважає, що "єдиним шляхом до миру в Нагірному Карабасі є повне виведення вірменських військових і розпуск режиму в Ханкенді".

Міністерство оборони Азербайджану підтвердило свою готовність продовжувати воєнні дії до досягнення умов, які Баку ставить перед Єреваном.