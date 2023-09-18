Соцмережа X стане повністю платною – Маск

19 вересня 2023, 17:10

Американський підприємець Ілон Маск розглядає можливість введення щомісячної плати за використання соціальної мережі Х. Власник цієї платформи вважає, що така система оплати може допомогти в боротьбі зі штучними інтелектами (ботами). Про це Маск розповів у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Повідомило видання BBC у вівторок, 18 вересня.

"Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою", - цитує його слова BBC. "Це була тривала дискусія, але, на мою думку, це єдиний захист від величезних армій ботів". – додав Маск.

Він не уточнив, коли саме буде введено це оновлення. Вартість X Premium в США становить наразі 8 доларів на місяць, але ціна підписки може варіюватися в залежності від країни проживання абонента. Однак існує ризик того, що після введення плати за користування соцмережею, компанія може втратити частину своєї аудиторії, що може призвести до зниження доходів від реклами, яка сьогодні становить основну частину прибутку Х.

📅Маск оголосив про ребрендинг Twitter у липні, перейшовши на нову назву Х та домен x.com. В рамках цих змін повідомлення у соцмережі стали називатися "іксами", а не "твітами". Крім цього, користувачі отримали можливість публікувати повідомлення без обмежень у кількості символів і додавати довгі відео.

У майбутньому також передбачається можливість відправляти та отримувати кошти через платіжні системи, інтегровані в платформу.

👀Невідомо до кінця, була ця заява лише випадковим коментарем, або сигналом про більш радикальні плани, які поки що не були офіційно оголошені.