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Суспільна думка
Політика / Події
20 вересня 2023, 18:54

В США всі профільні відомства погодили передачу Україні ATACMS – ЗМІ

Всі профільні відомства Сполучених Штатів Америки остаточно схвалили постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на помічника Конгресу США.

«Якщо цього не станеться, то це тому, що сам президент Джо Байден сказав 'ні'», - говориться в заяві.

📢Зазначається, що певні обговорення і побоювання стосовно можливої ескалації конфлікту з росією вплинули на уповільнення рішень США щодо постачання цих ракет, хоча Україна використовує далекобійну зброю лише для ударів по окупованих росією територіях, таких як Крим, без подальших серйозних ескалацій у відповідь.

📅Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США "на фінішній прямій" у питанні постачання ракет ATACMS.

Джерело: "Foreign Policy"
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