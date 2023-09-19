Виступ Зеленського в ООН: два кроки до миру в Україні

20 вересня 2023, 20:39

Президент України, Володимир Зеленський, висловив два ключові пункти, виконання яких він вважає необхідними для повного припинення бойових дій. Ці заяви були зроблені під час виступу глави держави на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбулося 20 вересня.

❗ За словами президента, лише повне виконання цих двох пунктів може гарантувати мир та безпеку в Україні.

✅"Перше — це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни", - сказав Зеленський.

Крім цього, він вимагає вивести всіх найманців та квазівійськові формування з суверенної території України, дотримуючись міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

✅"Друге: повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною — в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці", - заявив президент.

Зеленський також закликав до реформування ООН та наголосив на можливості кожної держави взяти на себе лідерство в різних аспектах українського миру.