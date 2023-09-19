Умови Азербайджану прийняті: Нагірний Карабах припинив вогонь та роззброюється

20 вересня 2023, 13:10

Бойові дії в Нагірному Карабасі припинено з 12:00 за московським часом, повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на інформаційний центр невизнаної Нагірно-Карабахської республіки у середу, 20 вересня.

Зазначається, що досягнута угода про виведення підрозділів, залишених на місці, і військовослужбовців Збройних сил Республіки Вірменія з зони розгортання російського миротворчого контингенту, а також розформування та повне роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та виведення важкої техніки та озброєнь з території Нагірного Карабаху з метою їх швидкої утилізації.

📌"Питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірменських жителів Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану, будуть обговорюватися на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральних органів, яка відбудеться у місті Євлах 21 вересня 2023 року та під час наступних зустрічей", – йдеться у повідомленні.

Адміністрація президента Азербайджану підтвердила проведення 21 вересня у Євласі зустрічі з вірменськими мешканцями Карабахського регіону для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів Азербайджанської Республіки.

📌"На пропозицію адміністрації президента Азербайджану, 21 вересня 2023 року в Євласі відбудеться зустріч з представниками вірменських мешканців Карабаху для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів Азербайджанської Республіки", – заявила адміністрація.

📅Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в Нагірному Карабасі з метою "відновлення конституційного ладу". В регіоні також працювала авіація та артилерія. Міністерство оборони Вірменії стверджувало, що їхні збройні сили не присутні в Нагірному Карабасі, а прем'єр-міністр Нікол Пашинян підкреслив, що Вірменія не має наміру розпочинати військові дії проти Азербайджану. Відразу після його заяви у центрі Єревана розпочалися протести.

* фото ілюстративне