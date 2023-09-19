Верховна Рада повторно ухвалила закон про е-декларування

Верховна Рада повторно схвалила закон про е-декларування, враховуючи зауваження президента Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 20 вересня.
✅ За його словами, це рішення отримало підтримку 341 нардепа.
"Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за два тижні в ідеології", – зазначив Железняк.
📊Результати голосування за фракціями такі:
- Слуга народу - 214 голосів;
- Європейська солідарність - 22 голоси;
- Батьківщина - 13 голосів;
- Платформа за життя та мир - 18 голосів;
- За майбутнє - 11 голосів;
- Голос - 18 голосів;
- Довіра - 17 голосів;
- Відновлення України - 12 голосів;
- Позафракційні - 16 голосів.
📅Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування для депутатів і держслужбовців, при цьому скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали майно на суму до 1,3 млн гривень у деклараціях. Текст закону передбачав, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на один рік.
❗Відразу після публікації закону, на сайті президента була розміщена петиція з вимогою накласти вето, яка набрала рекордну кількість підписів в той же день.
Через тиждень Зеленський наклав вето на закон про відновлення е-декларування та висловив свої пропозиції, включаючи створення відкритого Реєстру декларацій з урахуванням низки особливостей щодо військовослужбовців.