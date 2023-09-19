Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
20 вересня 2023, 16:18

Верховна Рада повторно ухвалила закон про е-декларування

Верховна Рада повторно схвалила закон про е-декларування, враховуючи зауваження президента Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 20 вересня.

✅ За його словами, це рішення отримало підтримку 341 нардепа.

"Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за два тижні в ідеології", – зазначив Железняк.

📊Результати голосування за фракціями такі:

  • Слуга народу - 214 голосів;
  • Європейська солідарність - 22 голоси;
  • Батьківщина - 13 голосів;
  • Платформа за життя та мир - 18 голосів;
  • За майбутнє - 11 голосів;
  • Голос - 18 голосів;
  • Довіра - 17 голосів;
  • Відновлення України - 12 голосів;
  • Позафракційні - 16 голосів.

📅Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування для депутатів і держслужбовців, при цьому скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали майно на суму до 1,3 млн гривень у деклараціях. Текст закону передбачав, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на один рік.

❗Відразу після публікації закону, на сайті президента була розміщена петиція з вимогою накласти вето, яка набрала рекордну кількість підписів в той же день.

Через тиждень Зеленський наклав вето на закон про відновлення е-декларування та висловив свої пропозиції, включаючи створення відкритого Реєстру декларацій з урахуванням низки особливостей щодо військовослужбовців.

Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: