Верховна Рада повторно ухвалила закон про е-декларування

20 вересня 2023, 16:18

Верховна Рада повторно схвалила закон про е-декларування, враховуючи зауваження президента Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 20 вересня.

✅ За його словами, це рішення отримало підтримку 341 нардепа.

"Зміни передбачають одразу відкриття декларацій. Цього разу весь зал був тотально за відкритість. Такі зміни за два тижні в ідеології", – зазначив Железняк.

📊Результати голосування за фракціями такі:

Слуга народу - 214 голосів;

Європейська солідарність - 22 голоси;

Батьківщина - 13 голосів;

Платформа за життя та мир - 18 голосів;

За майбутнє - 11 голосів;

Голос - 18 голосів;

Довіра - 17 голосів;

Відновлення України - 12 голосів;

Позафракційні - 16 голосів.

📅Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про відновлення електронного декларування для депутатів і держслужбовців, при цьому скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали майно на суму до 1,3 млн гривень у деклараціях. Текст закону передбачав, що реєстр декларацій залишиться закритим ще на один рік.

❗Відразу після публікації закону, на сайті президента була розміщена петиція з вимогою накласти вето, яка набрала рекордну кількість підписів в той же день.

Через тиждень Зеленський наклав вето на закон про відновлення е-декларування та висловив свої пропозиції, включаючи створення відкритого Реєстру декларацій з урахуванням низки особливостей щодо військовослужбовців.