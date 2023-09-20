Зеленський отримав найвищу нагороду премії Global Citizen Awards від Atlantic Council

21 вересня 2023, 18:33

Президент України Володимир Зеленський отримав в Нью-Йорку найвищу нагороду премії Global Citizen Awards-2023. Про це повідомили в пресслужбі президента України та Atlantic Council.

Церемонія вручення нагороди відбулася вечір 20 вересня, під час якої президент України зробив коротку промову. Володимир Зеленський також подякував за можливість провести цей час разом зі своєю дружиною та пожартував, що його промова не буде довгою, оскільки він повинен зберегти енергію для візиту до Білого дому.

У своїй промові президент зазначив: «Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи... Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни. І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім партнерам України — США, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували нас… Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці».

✅ Цьогорічні лауреати премії Global Citizen Awards також включають :

канцлера Німеччини Олафа Шольца, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку росії;

прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду, якого відзначено за лідерство у G7 у контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці;

та міністра фінансів США Джанет Єллен нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу.

Atlantic Council Global Citizen Awards нагороджують видатних особистостей, які роблять важливий внесок у покращення світу. Нагороди були вручені лауреатам під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також варто відзначити, що перша леді України Олена Зеленська отримала премію Clinton Global Citizen Awards в рамках свого візиту до США. Володимир та Олена Зеленські прибули до Нью-Йорка 18 вересня, а з 21 вересня перебувають у Вашингтоні.