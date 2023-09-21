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Суспільна думка
Суспільство / Події
21 вересня 2023, 20:59

У Севастополі знову чують вибухи та бачать густий дим – Соцмережі

У тимчасово окупованому Севастополі тимчасово окупованого Криму пролунали чергові потужні вибухи. Про це ввечері 21 вересня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Севастополь... Вибухи в районі бухти Омега та студмістечка. Мис Фіолент теж радісно вибухає", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, російські окупанти на своїх інформаційних ресурсах намагаються спростувати «бавовну», щоб заспокоїти дуже стурбоване населення та пояснюють наступне:

«Те, що українські джерела вважають потужним вибухом у Севастополі, фактично є запуском гиперзвукової ракети П-800 «Оникс» у напрямку Одеської області. Мета наразі не зовсім зрозуміла, але найближчим часом це стане очевидним».

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