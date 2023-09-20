Росія вперше за пів року атакувала енергосистему України – УКРЕНЕРГО

21 вересня 2023, 16:12

Росія вперше за пів року атакувала енергосистему України, але говорити про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури зарано. Про це 21 вересня повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об'єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях... Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях", - йдеться у фейсбуці Національної енергетичної компанії.

✅Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після відбою тривоги, розповіли в Укренерго. Роботу магістральних мереж відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.

❗❗❗"Звертаємо увагу! Зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами інформації", - закликали в Національній енергетичній компанії.

Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини та Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів в Україні.

📅 Нагадаємо, що з 21 вересня Україна імпортує електроенергію зі Словаччини та експортує до Словаччини та Молдови. Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації, додали в Укренерго.

Частина Рівненського району залишилася без світла після ракетної атаки рф у ніч на 21 вересня. У деяких мікрорайонах Святошинського району Києва тимчасово зникли світло та вода. Через відсутність напруги в окремих районах столиці три електропоїзди "Інтерсіті" відправилися з годинною затримкою.