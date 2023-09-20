Прорвано російську блокаду в Чорному морі: судно із зерном прибуло до Босфору

21 вересня 2023, 17:00

Судно "Resilient Africa" прибуло в турецьку протоку Босфор. Це перше судно із зерном з України, яке пройшло Чорним морем по тимчасовому коридору. Про це повідомило агентство Reuters у четвер, 21 вересня.

Два дні тому цей балкер залишив український порт Чорноморськ із 3 тисячами тонн пшениці та прорвав російську блокаду. Варто відзначити, що це перше з двох суден, які вирушили в Чорноморськ минулого тижня, користуючись встановленим Військово-морськими силами ЗСУ тимчасовим коридором для цивільних суден.

Друге судно, балкер "Aroyat," зараз перебуває в порту під завантаженням пшеницею для Єгипту. Ці два судна мають перевезти загалом 20 тисяч тонн агропродукції.

⚠ Зазначимо, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення рф. З 15 серпня тимчасовим коридором скористалися п'ять кораблів.

📅Нагадаємо, що в липні кремль заявив про вихід із зернової угоди, яка діяла рік і дозволяла експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після цього росія почала атакувати південь України та нищити портову інфраструктуру, яка була задіяна у зерновій угоді. Але останнім часом російські кораблі теж зазнали низки ударів.