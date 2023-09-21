Компактні телевізори на кухню: ключові критерії вибору

22 вересня 2023, 12:44

Телевізор є тим самим елементом, який скріплює сім'ї. Немає нічого кращого, ніж увечері збиратися всією сім'єю перед екраном і насолоджуватися цікавими передачами про природу та дослідження космосу. Кухня є також місцем, де сім'я любить регулярно збиратися. І невеликий компактний телевізор стане тут бажаним гостем.

Телевізори на кухню 32 дюйми: як вибрати

Основний критерій – розмір екрана

Звичайно ж, необхідно відштовхуватися від розмірів приміщення та відстані екрана від очей. У більшості міських квартир кухня має невеликі розміри. Тому найбільш популярні телевізори з діагоналлю 24 – 32 дюйми. Вони відрізняються доступною вартістю, але за функціоналом цілком можна порівняти з великими моделями, які часто можна бачити у вітальні.

Роздільна здатність

Сьогодні представлені телевізори з гіперреалістичним зображенням, яке створюється завдяки роздільній здатності 4 або 8K UHD. Однак така висока роздільна здатність підходить для великих діагоналей від 43 дюймів. Для телевізорів на кухню 32 дюйми цілком вистачить роздільної здатності HD і Full HD, оскільки воно добре передає всі деталі картинки на екрані з невеликою діагоналлю. До того, найчастіше телевізор на кухні використовують для створення фонового шуму, щоб краєм ока стежити за перипетіями у черговому серіалі або слухати ток-шоу.

Функціональні можливості

Сьогодні неможливо уявити проведення вільного часу без доступу до Інтернету. В інтернет-магазині "Цитрус" до вашої уваги представлені телевізори на кухню зі Smart TV. Вони відкривають перед користувачами безліч нових можливостей:

перегляд IPTV;

перегляд серіалів з Youtube та інших відеохостингів;

можливість серфити інтернет у пошуках нових рецептів;

інтеграція зі смартфоном через Wi-Fi Direct або Miracast;

підключення різноманітних периферійних пристроїв бездротовими інтерфейсами.

Тобто якщо купувати телевізор на кухню, то обов'язково зі Smart TV, оскільки ця опція значно розширює перелік доступних можливостей.

Бренд і ціни

Компактні телевізори 32 дюйми на кухню випускають багато компаній. В інтернет-магазині “Цитрус” можна замовити продукцію наступних брендів:

Samsung;

Realme;

Gazer;

Xiaomi;

Kivi та багатьох інших.

Самсунг є заслуженим лідером. У його модельному ряду можна знайти моделі 32 дюйми з типом підсвічування QLED, що забезпечує неперевершену яскравість і чіткість картинки. Вартість буде відповідною – понад 15 тисяч гривень.

Якщо ж ви підбираєте бюджетні рішення, рекомендуємо звернути увагу на телевізори KIVI, ERGO, GAZER, VINGA, 2E, Hisense та інші. Попри більш ніж доступну вартість, вони мають весь необхідний набір можливостей для підключення до інтернету та демонстрації зображення у високій якості.

Зверніть увагу. Мешканці Києва та Одеси, які роблять замовлення в онлайн-магазині "Цитрус", отримують не лише приємні знижки. Безкоштовне доставлення та монтаж на стіну – додаткові бонуси. Онлайн консультанти допоможуть підібрати кронштейн для встановлення телевізора на стіну, щоб він займав мінімум простору в кухонному інтер'єрі.