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Суспільна думка
Суспільство / Події
23 вересня 2023, 13:49

Удар ракетами по штабу чф рф в Севастополі відбувся під час наради вищого керівництва – ССО

Вдала атака, що сталася 22 вересня, на штаб Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі, відзначається як успішна операція Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це було оголошено пресслужбою ССО у Telegram.

За словами спецпризначенців, завдяки зухвалій та кропіткій роботі Сил спеціальних операцій вдалося "точно та вчасно" вдарити по штабу Чорноморського флоту, коли там відбувалася нарада керівництва флоту рф в окупованому Севастополі.

"Інформацію передали Повітряним силам для нанесення удару. Докладні подробиці операції будуть оприлюднені, коли це буде можливо. Результатом атаки стало декілька десятків загиблих та поранених окупантів, включаючи вищий керівний склад флоту. Роботу продовжуємо!", - зазначено в повідомленні.

📅Раніше уранці 22 вересня міністерство оборони країни-агресора повідомило про атаку керованими ракетами та безпілотниками в районі окупованого Криму. Спочатку оголосили, що ракету та два безпілотники було збито, але пізніше визнали загибель одного військового, хоча раніше цього його називали "зниклим безвісти".

Джерело: "Сил спеціальних операцій ЗСУ"
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