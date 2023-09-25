Уламки російської ракети С-300 впали у Придністров’ї

25 вересня 2023, 17:40

У невизнаному Придністров'ї, після ракетної атаки російської федерації на Одеську область, були зафіксовані уламки ракети С-300, які впали на територію «пмр». Вибух ракети стався в повітрі. Про це 25 вересня повідомив співголова Об'єднаної контрольної комісії з управління миротворчою операцією від невизнаного Придністров'я Олег Бєляков, як цитує видання News Maker.

"Після вибуху, який чули жителі Кіцкана, Тирасполя і Бендер приблизно о першій годині ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі", - розповів Бєляков.

Відзначається, що уламки ракети впали на вулицю Юності в селі Кіцкани, в городі місцевого жителя. На щастя, ніхто не постраждав, майно також не зазнало пошкоджень.

"Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Питання буде обговорюватися в Об'єднаній контрольній комісії, оскільки Кіцкани належать до зони безпеки", - додав Бєляков.

📅Варто нагадати, що в ніч на 25 вересня росія завдала удару по Україні ракетами Калібр і Онікс, а також ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131». Війська рф атакували припортову інфраструктуру в Одесі, що призвело до серйозних руйнувань будівлі морського вокзалу і готелю, а також знищення зерносховищ і пошкодження складських будівель.

🚀Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 11 крилатих ракет Калібр і 19 ударних дронів.