На росії вирішено закрити завод Candy, наступним може бути Haier

25 вересня 2023, 20:34

Компанія Haier, китайський виробник побутової техніки, який володіє російською юридичною особою італійського бренду Candy, прийняла рішення закрити свій завод на росії.

За інформацією російського видання "коммерсантъ", це рішення було прийняте через спад попиту та конкуренцію з боку дешевших китайських, та інших брендів, які поки що збираються на росії. Повідомлення про це з'явилося у понеділок, 25 вересня, з посиланням на джерела видання.

Завод під назвою ТОВ "Канді С.Н.Г." у місті Кіров був призупинений ще у квітні. Перед початком повномасштабної війни росії проти України, планувалося виробляти практично мільйон одиниць техніки на рік, однак через введення санкцій і інших обмежень заводу вдалося виробляти не більше як 300-400 тисяч одиниць.

У компанії Haier залишився ще один завод на росії, а його майбутнє зараз обговорюється. Можливо, його продадуть за ціною нерухомості або призведуть до банкрутства.

Це рішення компанії Haier стало наслідком складної ситуації на російському ринку, де західні компанії виявилися під тиском обставин нападу росії на Україну. Попри те, що деякі західні компанії отримали великі прибутки на російському ринку, – кремль обмежує їх діяльність і блокує доступ до цих прибутків.