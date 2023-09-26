Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
27 вересня 2023, 14:40

Загарбники намагаються створити пряме залізничне сполучення на окупованій Донеччині

Російські окупанти ведуть роботи щодо створення прямого залізничного сполучення з тимчасово загарбаними територіями в Донецькій області, зокрема Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Цю інформацію підтвердив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, у повідомленні на своїй сторінці в Telegram.

«Вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. У разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом», - зазначив він.

🔸Зараз існуюче залізничне сполучення з Волновахи має наступний маршрут:

  • на захід йде далі через Розівку та Мелітополь у Крим;
  • на північ – Донецьк.
Irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: