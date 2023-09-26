Загарбники намагаються створити пряме залізничне сполучення на окупованій Донеччині

27 вересня 2023, 14:40

Російські окупанти ведуть роботи щодо створення прямого залізничного сполучення з тимчасово загарбаними територіями в Донецькій області, зокрема Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Цю інформацію підтвердив Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, у повідомленні на своїй сторінці в Telegram.

«Вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. У разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом», - зазначив він.

🔸Зараз існуюче залізничне сполучення з Волновахи має наступний маршрут: