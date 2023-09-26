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Суспільна думка
Суспільство / Події
27 вересня 2023, 17:16

Окупанти посилюють мобілізацію на захоплених територіях півдня України

Окупаційна влада росії на півдні Херсонської області посилює мобілізаційні заходи, інформує пресслужба Центру національного спротиву.

За новими даними, громадянам України, які отримали російський паспорт, тепер вручають повістки у військкомати. Це крок, спрямований на залучення якомога більше чоловік до російського військового обліку.

«Гауляйтери заявляють, що це лише планові заходи. Але ці ж гауляйтери раніше заявляли, що жодного військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призов, залишається риторичним», - зазначають у Центрі національного спротиву.

Також повідомляється, що до військкоматів, сформованих в південній частині України, увійшли російські кадрові військові. За інформацією сил опору, ці особи систематично здійснюють міжнародні злочини, вербуючи та готуючи на війну населення окупованих територій.

📅Раніше також Центр національного спротиву повідомляв, що російські представники на окупованих територіях Херсонської області проводять посилений контроль за студентами та перевіряють їхні телефони прямо в учбових закладах.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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