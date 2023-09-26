Окупанти посилюють мобілізацію на захоплених територіях півдня України

27 вересня 2023, 17:16

Окупаційна влада росії на півдні Херсонської області посилює мобілізаційні заходи, інформує пресслужба Центру національного спротиву.

За новими даними, громадянам України, які отримали російський паспорт, тепер вручають повістки у військкомати. Це крок, спрямований на залучення якомога більше чоловік до російського військового обліку.

«Гауляйтери заявляють, що це лише планові заходи. Але ці ж гауляйтери раніше заявляли, що жодного військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призов, залишається риторичним», - зазначають у Центрі національного спротиву.

Також повідомляється, що до військкоматів, сформованих в південній частині України, увійшли російські кадрові військові. За інформацією сил опору, ці особи систематично здійснюють міжнародні злочини, вербуючи та готуючи на війну населення окупованих територій.

📅Раніше також Центр національного спротиву повідомляв, що російські представники на окупованих територіях Херсонської області проводять посилений контроль за студентами та перевіряють їхні телефони прямо в учбових закладах.