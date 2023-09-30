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Суспільна думка
Суспільство
30 вересня 2023, 17:40

На окупованих територіях росіяни припинять надавати медпослуги українцям

З наступного року на лікування в лікарнях на тимчасово окупованих територіях російські загарбники вирішили приймати українців як іноземців, які не мають медичного страхування. Іншими словами, ті, хто відмовився від отримання російського паспорта, ризикують залишитися без медичного обслуговування. Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

«москва продовжує політику шантажу, спрямовану на те, щоб змусити українців отримувати паспорт росії... Українці будуть обмежені в отриманні медичних послуг, крім невідкладної допомоги», - повідомляє пресслужба. – «Для отримання поліса тепер необхідні російські документи. Відмова українців від отримання паспортів терористів – є головною причиною цих нововведень».

📅Раніше "Центр національного спротиву" повідомив, що росіяни почали повертати мешканців населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, для використання їх в якості "живого щита". Так, деевакуацію розпочали мешканці Токмака та Василівки, які раніше були депортовані до Бердянська. Також окупанти анонсували відкриття шкіл на лінії фронту, нехай навіть в приміщеннях, де розміщується російська армія.

Джерело: "Центр національного спротиву"
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