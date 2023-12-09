Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

10 грудня 2023, 20:02

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея, провів додатково зустрічі з лідерами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Про це глава держави повідомив у Telegram в неділю, 10 грудня.

✅Під час зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю Зеленський висловив щиру вдячність цій країні за підтримку України в межах міжнародних організацій. "Ми надзвичайно зацікавлені в залученні Парагваю до імплементації нашої Формули миру", - зазначив лідер України.

Зеленський зазначив, що сподівається на участь якомога більшої кількості країн Латинської Америки у наступній зустрічі Радників, яка відбудеться вже у січні 2024 року.

Лідери країн також обмінялися думками щодо можливостей поглиблення та розвитку торговельно-економічної співпраці України та Парагваю. Сантьяго Пенью було запрошено здійснити візит в Україну.

✅Під час зустрічі з президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу президент України висловив вдячність за позицію Уругваю в межах Міжнародної морської організації на підтримку резолюції щодо впливу російського повномасштабного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство, що була ухвалена в грудні.

Зеленський відмітив важливу участь представника Уругваю в третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру. Він висловив сподівання, що уругвайська сторона буде присутня на четвертій зустрічі радників у січні наступного року, на якій, зокрема, заплановано обговорити важливу підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

Під час розмови було зроблено акцент на можливості проведення саміту Україна — Латинська Америка у найближчому майбутньому. Також Зеленський запросив Луїса Лакальє Поу відвідати Україну з візитом.

✅З президентом Еквадору Даніелем Нобоа Зеленський обговорив можливості посилення та розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у сфері безпеки, цифровізації, сільськогосподарської торгівлі. Президент України також висловив пропозицію про долучення до імплементації Української формули миру.

📅Нагадаємо, Володимир Зеленський наразі перебуває в Аргентині для участі в інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея.