СБУ вперше офіційно визнали вдалу ліквідацію іллі киви

11 грудня 2023, 16:33

Служба безпеки України вперше офіційно надала коментарі щодо ліквідації колишнього народного депутата та зрадника України іллі киви. У заяві, оприлюдненій пресслужбою 11 грудня, зазначено, що стосовно цієї події було отримано велику кількість запитів від ЗМІ про причетність СБУ до цієї операції.

📢«Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам» – відзначено в заяві.

Також наголошується, що Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково понесуть відповідальність за свої злочини перед Богом, українським народом, законом і мораллю.

📢«Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!», - підкреслили в СБУ.

📅Нагадаємо, що у понеділок українські ЗМІ оприлюднили матеріали з місця ліквідації іллі киви в Підмосков'ї із посиланням на джерела у Службі безпеки, а співрозмовники українських ЗМІ ще 6 грудня повідомляли, що за цим стоїть саме СБУ.

📌Чисельні російські ЗМІ поширили новину про смерть киви у середу, 6 грудня. Колишнього депутата-зрадника повністю ліквідували у московській області.

📌Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зробив заяву, де зазначив нульову цінність іллі киви для України.