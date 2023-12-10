Зеленський зустрівся з політиками у Сенаті США

12 грудня 2023, 19:49

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими політиками у Сенаті США. На зустрічі обговорили безпекову та економічну ситуацію в Україні. Про це глава держави повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 12 грудня.

📢«Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію», – написав Зеленський.

Зеленський поділився із сенаторами актуальною інформацією щодо поточної безпекової та економічної ситуації, яка склалась в Україні та підкреслив важливість продовження життєво необхідної підтримки з боку США.

📢«Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей», – йдеться у повідомленні.

Офіс президента також повідомив, що під час зустрічі обговорювалися питання посилення протиповітряної оборони та потреби в далекобійному озброєнні для України.

📢«Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї. Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури», – зазначили в ОП.