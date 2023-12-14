У Львові Зеленський ушанував память полеглих захисників України

15 грудня 2023, 16:58

Під час робочої поїздки до Львова президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять захисників України, поклавши квіти на могили військових на Марсовому полі Личаківського цвинтаря. Про це повідомила пресслужба українського лідера в п’ятницю, 15 грудня.

📢«Ніколи не забудемо наших героїв, які здобували волю і захист для України! Пам'ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності. Вічна слава всім, хто став на захист держави!» - зазначено у повідомленні.

Разом із Президентом пам'ять полеглих воїнів вшанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники та начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Політики також вшанували пам'ять львів'янина Максима Василькевича, який відслужив три роки у зоні проведення АТО на Сході України, а після вторгнення росії повернувся й воював у складі 110 окремої механізованої бригади.

Також вшановано уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24 окремої механізованої бригади, та майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука молодшого сержанта 24 ОМБр Дмитра Сидорука.

Крім того, президент поспілкувався із матір'ю лейтенанта Павла Щербини, командира окремого гранатометного взводу, який брав участь у визволенні Херсона та воював на Бахмутському напрямку.

Личаківський військовий цвинтар став місцем поховання для загиблих у російсько-українській війні з квітня 2022 року.

📅Нагадаємо, що Володимир Зеленський, повернувшись із Німеччини, вночі заїхав до Львова, де й записав своє відеозвернення.