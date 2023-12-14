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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
16 грудня 2023, 18:34

Міністерство оборони України з місцевою владою мать намір посилити мобілізацію

Міністерство оборони та місцева влада обговорюють можливість посилення співпраці для підтримки та допомоги армії, зосереджуючись на посиленні мобілізаційних заходів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook у суботу, 16 грудня.

Умєров вказав, що вчора на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося під головуванням президента, обговорювалася співпраця з місцевим самоврядуванням.

Три основні напрямки співпраці визначено наступним чином:

  • будівництво фортифікаційних споруд;
  • зміна підходів до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву;
  • посилення рекрутингу у регіонах та залучення місцевої влади до цього.

Умєров підкреслив, що очікує додаткової підтримки в мобілізаційній роботі від місцевих влад.

📢«Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – підкреслив Умєров.

Також міністр відкинув заяви про можливий конфлікт серед українського керівництва і наголосив, що інформаційні операції російських ЗМІ мають створити ілюзію невпевненості в підтримці України своїми партнерами.

Важливо відзначити, що 9 листопада Україна продовжила загальну мобілізацію та введення воєнного стану до 14 лютого 2024 року за підписом президента Володимира Зеленського.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також висловив думку, що Україні слід розширити мобілізаційні заходи. Враховуючи це, в країні розглядають можливість змін у правилах мобілізації та впровадження рекрутингу.

Джерело: "Міністр оборони України"
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