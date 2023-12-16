Знову заблокований пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин

18 грудня 2023, 17:03

Польські перевізники знову вчинили блокаду руху вантажівок через пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в понеділок, 18 грудня.

📢«Сьогодні після 15:00 (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску Дорогуськ – Ягодин. Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща», – повідомили прикордонники.

Організатори протесту оголосили, що планують пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину. Вони пообіцяли пропускати автобуси, транспортні засоби із вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, що перевозять тварин, а також продукти, які швидко псуються.

За останній тиждень помітно зросла кількість вантажівок, що користуються пунктом пропуску Ягодин. Протягом останньої доби через цей пункт пропуску пройшли 1100 фур.

Речник Держприкордонслужби, Андрій Демченко, зазначив, що учасники блокади фактично розташовані за кілька кілометрів від польського пункту пропуску Дорогуськ, обмежуючи рух вантажівок в обидва напрямки – і в бік України, і тих, які вирушають з України.