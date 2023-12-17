СБУ знищує ворога на східному фронті: 270 ліквідованих окупантів, броньована техніка, комплекси РЕБ

19 грудня 2023, 12:56

Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях пліч-о-пліч з побратимами з ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання на лінії фронту та у прифронтових районах і завдавати істотних втрат агресору. Зокрема, у цьому році вони знищили:

15 російських танків;

22 бойові броньовані машини;

21 одиницю автомобільної техніки;

7 комплексів радіоелектронної боротьби;

5 складів боєприпасів;

3 артилерійські системи;

4 командні пункти противника;

1 вогневих позицій та фортифікаційних споруд ворога.

Завдані окупантам втрати в живій силі склали понад 370 осіб, у тому числі близько 270 – «двохсотими».

✅Згадаємо разом найгучніші спецоперації співробітників Управління у 2023 році. Це спогади про те, як:

🔸 Скеровані СБУ дрони-камікадзе відправили в небуття російську броньовану техніку разом з екіпажами та знищили ворожий антидроновий комплекс «Силок 01»: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Нічні «птахи» з «лабораторій СБУ» вполювали російський склад боєприпасів та бронетехніку агресора: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Точковими ударами з повітря винищено новітні військові розробки, які окупанти застосовували на Луганщині, у тому числі – систему «Поле-21» - частину комплексу радіоелектронної боротьби «Житель»: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Російські штурмовики рушили на бойові рубежі, але СБУ «перенаправила» їх у пекло: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Екіпажі двох ворожих танків раптово «самоліквідувались» на безкраїх просторах Сватівщини: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Ще 12 воєнних злочинців приїхали повоювати на Луганщину, але стали мішенню для наших дронів-камікадзе: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Російський комплекс радіотепловізійного спостереження «Муром-М» та 6 одиниць бронетехніки перетворились на купу сміття, а понад півтора десятки окупантів відправились на зустріч з кобзоном та ківою: деталі за 👉 посиланням.

🔸 Приємно побачити з висоти пташиного польоту палаючі російські танки: деталі за 👉 посиланням.