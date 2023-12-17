На росії Hyundai Motor остаточно продає свій завод у Санкт-Петербурзі

19 грудня 2023, 14:11

Hyundai Motor прийняла рішення про реорганізацію своїх активів та продає російський завод у Санкт-Петербурзі, де виробництво було припинено ще у березні 2022 року. Про це повідомляє російське інформаційно-пропагандистське агентство «тасс» з посиланням на інформацію від Yonhap.

Рішення про продаж акцій заводу в Санкт-Петербурзі отримало схвалення сьогодні, 19 грудня. Російська компанія Арт-Фінанс викупить акції, а Hyundai Motor продовжить забезпечувати післяпродажне обслуговування та іншу підтримку своїх клієнтів на росії.

Раніше повідомлялося, що Hyundai планує будівництво свого першого заводу на Близькому Сході. Укладено угоди з саудівським Фондом державних інвестицій (PIF) для спільного будівництва автомобільного заводу в Саудівській Аравії.