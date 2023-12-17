Експортовано 10 млн тонн вантажів новим коридором у Чорному морі

19 грудня 2023, 16:16

З початку серпня більше ніж 300 суден пройшли новим коридором у Чорному морі та перевезли 10 мільйонів тонн вантажів з України. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у вівторок, 19 грудня.

📢«Експорт 10 млн тонн вантажів – результат роботи українського коридору Чорним морем. 302 судна експортували продукцію українських аграріїв та інші вантажі до 24 країн світу», – йдеться у повідомленні.

📈Протягом чотирьох місяців, коридор розширив номенклатуру експортованих вантажів, зокрема відбувся великий приріст в агропродукції: з 278 тисяч тонн у перший місяць до практично 5 мільйонів тонн зараз.

📢«Попри систематичні атаки росії на портову інфраструктуру тимчасовий український морський коридор працює. Від моменту запуску порти Одещини прийняли 337 нових суден під завантаження, ще 79 – готуються прийняти найближчим часом», – відзначили у відомстві.

📅Нагадаємо, що 4 грудня було повідомлено про експорт 7 мільйонів тонн вантажів новим коридором у Чорному морі. Таким чином, лише за два тижні вдалося відправити ще 3 мільйони тонн.

📊Важливо, що на відміну від Зернового коридору, який діяв раніше, новим маршрутом ідуть судна не лише з агропродукцією, а й з іншими типами вантажів – металом та контейнерами.