Олексій Кузнєцов: «Впевнений, Україна буде в складі ЄС

19 грудня 2023, 18:05

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов, коментуючи нещодавню новину про те, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу, наголосив, що це знакове рішення, але Україна ще має пройти непростий шлях до повноправного членства в ЄС.

«Україні доведеться пройти ще довгий та складний шлях до повноправного членства в ЄС, але рішення Європейської ради про початок переговорів щодо вступу – безумовно, історичне та знакове, особливо в контексті нинішніх подій. Дякую європейським партнерам за віру в український народ! А українцям – за єдність та мужність у захисті своєї мрії! Впевнений, Україна буде в складі ЄС!» – наголосив Олексій Кузнєцов.

Як представник парламенту він додав, що роботи з приведення українського законодавства до європейських вимог ще дуже багато.

«Європа видала Україні величезний кредит довіри. Це наша відповідь ворогам та скептикам. А наша мотивація – це українські воїни, які захищають нашу незалежність та європейський вибір українців на передовій», – зазначив Олексій Кузнєцов.