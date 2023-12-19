Україна отримала від Євросоюзу €150 млн безповоротної фінансової допомоги

20 грудня 2023, 16:46

У середу, 20 грудня, Міністерство фінансів повідомило про отримання Україною 150 млн євро безповоротної фінансової допомоги від Євросоюзу. Це є частиною угоди між Україною та ЄС, спрямованої на фінансування програми підтримки швидкого відновлення країни.

📢«Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що другий транш фінансування у розмірі 100 млн євро очікується в першому кварталі 2024 року. Ці кошти будуть використані як для відновлення, так і для підтримки малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.

Нагадаємо, що раніше у цей же день стало відомо, що потреби України в міжнародній допомозі на 2024 рік зменшилися майже на 4 млрд доларів, склавши 37,3 млрд доларів.