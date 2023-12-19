Японія надала Україні майже мільярд доларів фінансової допомоги

21 грудня 2023, 12:30

Український державний бюджет поповнився більш ніж на 950 мільйонів доларів завдяки фінансуванню від Японії в рамках проєктів Світового банку, спрямованих на відновлення та соціальний захист. Про це повідомило Міністерство фінансів у заяві, оприлюдненій у четвер, 21 грудня.

📊За поданням Мінфіну, це фінансування включає грант Японії у розмірі 52,4 мільйона доларів в рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позику на суму 900 мільйонів доларів від японського уряду через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Зазначається, що ці кошти буде використано для компенсації витрат українського держбюджету на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

📅Нагадаємо, раніше стало відомо, що Японія надасть Україні додатково близько 4,5 мільярда доларів на повоєнне відновлення країни, а також розпочала нову програму підтримки українців, які тікають від війни та мають відповідний статус біженців.