Верховна Рада ухвалила легалізацію медичного канабісу

21 грудня 2023, 16:59

Верховна Рада прийняла рішення у другому читанні щодо легалізації медичного використання канабісу в Україні. За законопроєкт №7457 проголосували 248 голосами в цілому, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram 21 грудня.

✅ Результати голосування за фракціями були наступними :

Слуга народу - 178 голосів;

Європейська солідарність - 0 голосів;

Батьківщина - 0 голосів;

Платформа за життя та мир - 10 голосів;

За майбутнє - 7 голосів;

Голос - 19 голосів;

Довіра - 12 голосів;

Відновлення України - 12 голосів.

📢"Закон введуть в дію через пів року після його опублікування. Тобто це буде приблизно друге півріччя 2024 року", - зазначив Железняк.

Даний законопроєкт має назву: «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».

Закон передбачає обмежену легалізацію каннабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканнабінолу (ТГК), що є першим та єдиним каннабіноїдом на сьогодні, який дозволено для медичного використання в деяких країнах.

Зазначено, що в Україні відсутнє належне регулювання поводження з речовинами, які входять до складу наркотичних та психотропних, проте необхідних для надання якісних медичних послуг та запобігання стражданням пацієнтів, допомоги в одужанні від складних хвороб.

Це особливо актуально для категорій населення, таких як діти з епілепсією, онкохворі, пацієнти, які потребують паліативної допомоги, та ветерани війни із посттравматичним стресовим розладом.

Наразі чинне законодавство забороняє будь-яку діяльність щодо канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок, а також ТГК. У контексті проєкту легалізації канабісу, йдеться виключно про препарат із допустимою концентрацією ТГК. Її ступінь ще прийдеться встановити Кабінету міністрів.

Зміни до законодавства були розроблені на основі багатьох міжнародних досліджень та напрацювань. Терапевтичний ефект канабідіолу (КБД) було підтверджено висновками профільних міжнародних організацій.

Зауважимо, що лікарські засоби на основі канабісу дозволені у 56 країнах, до складу яких входять деякі держави ЄС, Канада, Британія та США.