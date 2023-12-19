Україна отримала від Польщі додатково 5000 терміналів Старлінк

21 грудня 2023, 18:05

Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, повідомив сьогодні, 21 грудня, про отримання додаткових 5 тисяч терміналів Старлінк від Польщі.

У своєму повідомленні він зазначив, що частина з цих терміналів буде використана для забезпечення неперервного зв'язку на прифронтових територіях, а решта буде розподілена на об'єкти критичної інфраструктури.

Міністр наголосив на важливості цього кроку, особливо у контексті забезпечення зв'язку в регіонах, що перебувають у прифронтовій зоні та важкому становищі. Федоров також висловив подяку Польщі за передачу найбільшої кількості терміналів, загалом 19,5 тисяч, які вже допомагають українцям у забезпеченні доступу до зв'язку.

📢«Сьогодні в Україні працює близько 47 тисяч Старлінків, які ми отримали завдяки домовленостям Мінцифри з міжнародними донорами та партнерами. Польща передала найбільше терміналів — загалом 19,5 тисяч. Дякую уряду та Міністерству цифровізації Польщі, а також Національному інституту комунікацій за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні», - написав у соцмережах Федоров.