Олексій Кузнєцов: «Ухвалення законопроєкту про медичний канабіс поліпшить якість лікування низки категорій громадян»

22 грудня 2023, 16:27

21 грудня Верховна рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який легалізує в Україні обіг медичного канабісу. Подію коментує народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов.

«Законопроєкт №7457, який отримав підтримку в парламенті, розширює доступ українців до необхідного лікування важких захворювань і посттравматичних стресових розладів, у тому числі – отриманих внаслідок війни. Цього чекали тисячі важкохворих осіб. Це рішення є кроком у напрямку покращення якості лікування тих, хто має серйозні захворювання та поранення», – прокоментував подію Олексій Кузнєцов.

Нардеп відзначив, що медичний канабіс – це складник лікарських препаратів, а його ефективність у знеболенні та лікуванні численних серйозних випадків визнана в усьому світі. Олексій Кузнєцов переконаний, що більшість наших громадян вже звільнилось від міфів про канабіс і має правильне розуміння про його медичні здібності та важливість використання у медичних цілях.

«Наразі велика кількість громадян країни, які мають ті чи інші захворювання, в тому числі хворі на онкологію та епілепсію, особи, які страждають від хвороби Паркінсона, потребують застосування медичного канабісу під час лікування. Крім того, війна, на жаль, додала до цього списку військових та цивільних із симптомами ПТСР», – констатував голова Луганської обласної організації партії «Слуга Народу».

З метою уникнення можливих ризиків зловживань у сфері обігу канабісу, народні депутати прописали у законопроєкті низку вимог щодо рецептів та отримання ліцензії на виробництво медичних препаратів на основі канабісу.