Плани збільшення допомоги Україні розглядає Британия

24 грудня 2023, 13:31

У 2024 році Великобританія розглядає можливість надати Україні ще більше підтримки у порівнянні із 2022 та 2023 роками у боротьбі проти російських окупантів, повідомив міністр закордонних справ Девід Кемерон газеті The Telegraph.

📢«Ми потенційно можемо досягти більшого. Дивимося, які елементи витрат ми могли б закласти на багаторічній основі»– відзначив він.

Кемерон також наголосив, що уряд може збільшити випуск зброї та техніки британськими оборонними заводами для поповнення запасів, виснажених у війні в Україні.

📢«Ми повинні розглядати збільшення цих запасів як те, що добре для українців, так і також добре для нас у більш небезпечному світі», - відзначив посадовець.

📅Нагадаємо, що раніше британські оборонні компанії уклали кілька угод з Україною, спрямованих на обслуговування суден, підтримку артсистем та розробку безпілотників.