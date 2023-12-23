Державний бюджет України отримав $1,34 млрд від Світового банку

25 грудня 2023, 13:17

Український держбюджет отримав 1,34 мільярда доларів США як шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів у понеділок, 25 грудня.

📈Зазначено, що кошти спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету України, що не пов'язані зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати та зарплати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📊Фінансування включає позику Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів, які надійшли через Цільовий фонд надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії уряду Японії.

📊Також вказано, що шосте додаткове фінансування проєкту PEACE in Ukraine включає грантову складову: 190 мільйонів доларів від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); 50 мільйонів доларів від уряду Сполучених Штатів Америки; 20 мільйонів доларів від уряду Швейцарії.

📅Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв про додаткові 1,34 мільярда доларів від Світового банку. Також було повідомлено, що Світовий банк надасть $700 мільйонів аграріям України через програму "Доступні кредити 5-7-9".