Під російським ударом двічі опинилась ТЕС на Донеччині

28 грудня 2023, 13:03

Зафіксовано подальші атаки російської федерації на енергоінфраструктуру Донеччини. Впродовж останньої доби російські окупанти завдали два удари. Про це повідомило Міністерство енергетики на своїй сторінці у Facebook в четвер, 28 грудня.

📢«Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї. Також обстріли сталися вранці», - зазначили у відомстві.

Наслідком обстрілів є відключення від електропостачання споживачів на Донеччині, а також залишились без світла понад 2 тис. домогосподарств та побутових споживачів на Чернігівщині.

📈Станом на 10:00 ранку 28 грудня 6 блоків ТЕС перебувають в резерві Міненерго, які можуть бути підключені до роботи за потреби. Також зафіксовано надлишки електроенергії в енергосистемі, які передавалися до Польщі. На сьогоднішній день четверга, 28 грудня, немає дефіциту електроенергії в енергосистемі.

📅Нагадаємо, що раніше, 26 грудня, 52 населених пункти в 5 областях України були позбавлені електропостачання через негоду.