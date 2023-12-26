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Суспільна думка
Економіка / Суспільство / Події
28 грудня 2023, 13:03

Під російським ударом двічі опинилась ТЕС на Донеччині

Зафіксовано подальші атаки російської федерації на енергоінфраструктуру Донеччини. Впродовж останньої доби російські окупанти завдали два удари. Про це повідомило Міністерство енергетики на своїй сторінці у Facebook в четвер, 28 грудня.

📢«Минулої доби ворог обстріляв територію однієї з ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання станції та електромережі біля неї. Також обстріли сталися вранці», - зазначили у відомстві.

Наслідком обстрілів є відключення від електропостачання споживачів на Донеччині, а також залишились без світла понад 2 тис. домогосподарств та побутових споживачів на Чернігівщині.

📈Станом на 10:00 ранку 28 грудня 6 блоків ТЕС перебувають в резерві Міненерго, які можуть бути підключені до роботи за потреби. Також зафіксовано надлишки електроенергії в енергосистемі, які передавалися до Польщі. На сьогоднішній день четверга, 28 грудня, немає дефіциту електроенергії в енергосистемі.

📅Нагадаємо, що раніше, 26 грудня, 52 населених пункти в 5 областях України були позбавлені електропостачання через негоду.

Джерело: "Міністерство енергетики України"
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