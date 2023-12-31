Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму

02 січня 2024, 19:03

Національний банк України у вівторок, 2 січня, знову скоригував курс долара в результаті торгів на міжбанку. Долар піднявся до нового історичного максимуму, засвідчують дані, опубліковані на офіційному сайті регулятора.

📊Згідно з офіційним курсом на 3 січня 2024 року, встановлено вартість іноземної валюти на рівні 38,0839 грн за 1 долар (+0,0695 грн). Курс євро складатиме 41,7209 гривень за 1 євро (-0,2850 грн).

📈 Нагадаємо, 29 грудня було зафіксовано, що НБУ вперше підняв курс долара вище 38 гривень.

Раніше представники Нацбанку пояснили, що послаблення гривні в грудні є результатом зростання попиту на валюту. Однак курс гривні й повинен коливатися в обидва боки, і регулятор нівелює та згладжує ці коливання, за словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

Також нагадаємо, що Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні з 3 жовтня 2023 року, відмовившись від фіксованого курсу гривні, який діяв з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. Згідно з цим режимом, офіційний курс буде визначатися на міжбанківському ринку, а не директивно встановлюватиметься Національним банком.